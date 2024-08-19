Стал известен состав делегации от России на переговорах Путина и Алиева

В переговорах лидеров России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева с российской стороны приняли участие Игорь Сечин, Алексей Миллер, Андрей Костин и другие, сообщило РИА Новости.

Встреча лидеров стран проходит в Азербайджане в резиденции «Загульба». Переговоры начались 19 августа в узком формате, а затем продолжились в расширенном.

С российской стороны на переговоры прибыли глава «Роснефти» Игорь Сечин, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Кроме того, во встрече также участвуют министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощники президента Юрий Ушаков и Руслан Эдельгериев и советник лидера России Игорь Левитин.

Также в расширенных переговорах приняли участие некоторые вице-премьеры, министры и главы ряда ведомств, в том числе Новак, Мурашко, Решетников и другие.

Ранее сообщалось, что Путин на переговорах с Алиевым вынесет на обсуждение ряд важных международных и региональных проблем.