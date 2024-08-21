Начались переговоры Путина и премьера Госсовета КНР в Кремле
Фото: [kremlin.ru]
В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина и премьера Госсовета Китая Ли Цяна, сообщило РИА Новости.
Переговоры проходят в Представительском кабинете. Со стороны России во встрече участвуют замглавы Администрации президента РФ Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр иностранных дел Сергей Лавров и посол России в Китае Игорь Моргулов.
Встречу с Ли Цяном также провел премьер-министр Михаил Мишустин. В ходе нее обсуждались вопросы развития двусторонних отношений, а также практическая кооперация, гуманитарные и межрегиональные обмены.
Мишустин отметил, что РФ и КНР должны концентрироваться на защите общих интересов перед лицом Запада.
Ранее сообщалось, что Мишустин прибыл в Дом правительства на переговоры с Ли Цяном.