Начальник управления цифровой трансформации ФСИН Тимченко обжаловал арест

Начальник управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Алексей Тимченко обжаловал свой арест по обвинению в получении взятки. Об этом РИА Новости сообщили в Замоскворецком суде Москвы.

Собеседник агентства отметил, что суд зарегистрировал апелляцию защиты подсудимого.

21 августа Тимченко по решению суда отправили в следственный изолятор (СИЗО) до 19 октября. Начальника управления цифровой трансформации ФСИН обвиняют по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, Тимченко получил взятку в размере 2 млн руб. во время заключения государственных контрактов, касающихся закупок программного обеспечения (ПО) и оборудования, предназначенных для защиты информации.

Ранее Следственный комитет РФ предъявил обвинение экс-генеральному директору ООО «Ант» Сергею Путилину в даче взятки в особо крупном размере Тимченко. Отмечалось, что бывшего руководителя компании задержали сотрудники ФСБ. Против него возбудили уголовное дело аналогичной статье.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали директора департамента Минэнерго РФ Петра Бобылева после нападения на курьера.