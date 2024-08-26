В Москве задержали директора департамента Минэнерго после нападения на курьера

Директора департамента угольной промышленности Министерства энергетики РФ Петра Бобылева задержали в Москве, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что главу департамента задержали после того, как он бросил бутылку шампанского в курьера. Инцидент произошел на Фрунзенской набережной. Молодой человек, выполнявший заказ, ехал на служебной машине по дороге. На встречу авто вышла пара. Мужчине, которым оказался Бобылев, не понравилось поведение курьера. По его мнению, водитель превысил скорость, передвигаясь по внутридворовой территории.

В руке Бобылев держал бутылку шампанского. Ее он решил бросить в автомобиль, в результате чего он получил повреждения. Уточняется, что бутылка разбила стекло у водительского сиденья.

Известно, что курьер, находившийся за рулем, получил травму головы, из-за чего ему потребовалась помощь медицинских работников. На данный момент в отношении главы департамента Минэнерго проводится доследственная проверка. Также сотрудники правоохранительных органов проверяют, был ли мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

Бобылев начал профессиональную деятельность в Министерстве энергетики России в 2010 году. С 2021 года работал на должности заместителя министра, однако позже ушел по собственному желанию с этого поста.

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