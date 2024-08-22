Началось совещание Путина по ситуации в приграничных областях России

Путин проводит совещание по ситуации в Курской и других приграничных областях России, которые подверглись атаке ВСУ, сообщил ТАСС.

Мероприятие проходит в режиме видео-конференц-связи (ВКС).

Массированная атака ВСУ на Курскую область началась 6 августа в 5:30 утра. С того момента президент России неоднократно проводил как очные совещания, так и мероприятия в режиме ВКС. В частности, он беседовал с ведущими лицами военной отрасли страны — Белоусовым, Бортниковым, Герасимовым и Шойгу.

12 августа на встрече в Ново-Огареве присутствовали члены Совбеза РФ, а также главы Белгородской, Брянской и Курской областей.

На сегодняшний день в Курской области действует режим ЧС федерального характера. С момента начала атаки ВСУ потеряли порядка 4400 военнослужащих, а также 65 танков и 53 бронетранспортера.

Ранее сообщалось, что российская ПВО за ночь с 21 на 22 августа сбила 28 беспилотников над регионами России.