ПВО за ночь уничтожила 28 украинских беспилотников над территорией РФ

За прошедшую ночь над тремя регионами России ПВО сбила 28 беспилотников: 13 — над Волгоградской областью, 7 – над Ростовской, 4 – над Белгородской, 2 – над Воронежской, по одному – над Брянской и Курской областями, сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Губернатор Ростовской области заявил, что ночью было сбито пять БПЛА на западе региона, а губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что на территории региона был обнаружен и уничтожен беспилотник самолетного типа.

Также появилась информация о том, что в аэропорту Волгограда после атаки БПЛА задержали семь рейсов. По словам волгоградского губернатора, большую часть беспилотников над территорией региона уничтожили, один упал на территорию объекта Минобороны, что привело к пожару.

Ранее сообщалось, что силами российских ПВО была отражена одна из самых масштабных атак БПЛА на Москву. В ночь с 20 на 21 августа в Подмосковье было сбито 11 дронов, направлявшихся на столицу.