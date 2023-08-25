«Начать переговоры»: что нужно сделать, чтобы вернуть застрявшего в Финляндии лидера «Русича»

Правоохранительные органы Финляндии уведомили посольство РФ о задержании российского гражданина, который якобы является участником ДШРГ «Русич», входящей в ЧВК «Вагнер». Украина сразу же запросила его экстрадицию, как сообщил финский телеканал.

Кандидат социологических наук Тимофей Башлыков отметил: несмотря на то, что дипмиссия уже занимается вопросом задержанного, освободить его до передачи Киеву навряд ли удастся.

«Власти Финляндии сначала должны принять решение о выдаче этого человека Украине. И только после того, как он будет экстрадирован, можно начать переговоры об обмене на кого-то из украинцев, находящихся в плену в России», — предположил вероятный сценарий эксперт.

Кроме того, Башлыков озвучил альтернативный вариант действий отечественных дипломатов. Он подразумевает недопущение передачи россиянина Киеву.

«Возможно оспорить процессуальные моменты, связанные, например, с оформлением ордера на задержание. Если в процедуре или бумагах были допущены ошибки, можно постараться добиться возвращения этого человека в Россию», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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