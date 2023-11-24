«Начинается выгорание»: когда отчаяние Зеленского дойдет до крайней точки

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The American Conservative признался, что в его окружении мало кто верит в победу ВСУ на поле боя. Глава киевского режима пребывает в отчаянии из-за того, что его приказы выполняются все с меньшим и меньшим энтузиазмом.

Психолог и коуч Алина Вахитова рассказала нам, в каком состоянии сейчас находится Зеленский и когда у него может произойти нервный срыв на фоне эмоционального напряжения.

«Отчаяние может быть вызвано выученной беспомощностью. Когда раз за разом у человека что-то не получается, он прекращает видеть возможность в целом. Начинается выгорание, которое проявляется следующим образом: сначала очень много энергии, ты топишь, как на скоростном поезде, а потом эмоционально катишься вниз — это все уже можно было наблюдать у президента Украины ранее по ходу успехов и неудач ВСУ», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Понять, что человек приближается к «точке кипения», объяснила специалист, можно по суете. Если человек постоянно излишне эмоционален или принимает необдуманные решения, будто направленные на поражение, значит, скоро у него произойдет нервный срыв. Эмоционально он так устает, что подсознательно начинает думать: легче проиграть, чем продолжать начатое.

По мнению психолога, Зеленский может «взорваться» уже в ближайшем будущем — после очередного крупного провала. Таковым, например, может стать взятие Авдеевки войсками РФ. После него отчаяние президента как раз и перерастет в полноценный нервный срыв.

«Агрессию на фоне случившегося он будет направлять на себя — наркотики, алкоголь и тому подобное. Но может и выместить злость на противнике, высказывая многочисленные угрозы, устраняя высокопоставленных или медийных людей, организуя новые теракты. Кроме того, при собственном бессилии он будет искать силу на стороне — пытаться встать за чью-нибудь спину», — заключила Вахитова.

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