«Начнутся бои увеличенной интенсивности»: перемирие в секторе Газа может быть нарушено

В секторе Газа началось четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС: стороны договорились о прекращении огня, освобождении заложников и приостановке полетов израильской авиации над Газой.

Политолог Алексей Ванифатов рассказал, как будет развиваться ближневосточный конфликт после объявленной приостановки боевых действий.

«После завершения перемирия начнутся бои увеличенной интенсивности. После обмена части заложников ЦАХАЛ, скорее всего, с помощью спутниковых снимков вычислит местоположение остальных пленных и бросит солдат на их освобождение», — пояснил Ванифатов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению эксперта, если операция по освобождению заложников пройдет успешно, у Армии обороны Израиля не останется преград перед бомбардировками и уничтожением сектора Газа.

«Несмотря на положительные сигналы, во время перемирия обстрелы будут происходить с обеих сторон, но это будут единичные случаи, которые спишут на нервозность солдат в условиях ожесточенного конфликта», — отметил собеседник.

Также политолог добавил, что не исключено досрочное прекращение перемирия в случае, если одна из сторон жестко нарушит договоренности по обмену заложниками или перейдет к активным атакам.

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