Над Белгородской и Воронежской областями за сутки сбили два беспилотника

Министерство обороны РФ сообщило, что в Белгородской и Воронежской областях сбили беспилотники. Информацию об этом ведомство разместило в соцсетях во вторник, 19 марта.

Уточняется, что в ликвидации вражеских дронов участвовала российская система противовоздушной обороны (ПВО).

ВСУ регулярно предпринимают попытки обстреливать территорию РФ с использованием беспилотников. Чаще всего под удар попадаются Белгородская, Курская и Брянская области. Эти регионы граничат с Украиной. В них, а также в Крыму и Севастополе, установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Минобороны РФ ежедневно сообщает о работе ПВО в России. На прошлой неделе атаки со стороны украинских вооруженных формирований на территорию РФ усилились. Известно, что ВСУ запускают в сторону российского государства ракеты и артиллерию. Кроме того, на границе с Украиной начали происходить боестолкновения с украинскими диверсионно-разведывательными группировками (ДРГ), которые пытаются прорваться на территорию РФ.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин назвал длину санитарной зоны, которая будет установлена вглубь Украины.