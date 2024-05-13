Над Белгородской областью уничтожили ракетные снаряды и авиабомбы

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении двух реактивных снарядов, шести управляемых авиационных бомб и одного беспилотника ВСУ над Белгородской областью.

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО), по данным ведомства, отработали в 19:30 по московскому времени.

Украинские военные продолжают обстреливать приграничные территории России. 12 мая Белгород попал под массированный обстрел со стороны Украины. Вражеский снаряд попал в жилую многоэтажку, в результате чего был полностью обрушен один подъезд. Позже стало известно, что украинские военные использовали ракету тактического ракетного комплекса «Точка-У».

В результате трагедии погибли минимум 19 человек. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков оперативно доложил о ситуации в регионе и его столице президенту РФ Владимиру Путину.

13 мая также стало известно, что два БПЛА атаковали территорию Белгородской области.

Ранее мы сообщали о белгородцах, которые рассказали о спасении пострадавших из рухнувшей многоэтажки.