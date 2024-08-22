Над Черным морем заметили скопление самолетов разведки НАТО

Сервис FlightRadar24 зафиксировал четыре самолета разведывательных служб НАТО в воздушном пространстве Крыма. Об этом в четверг, 22 августа, сообщили в паблике «Военная хроника».

Над Черноморским побережьем заметили два американских боинга P8 Poseidon и RC-135V River Joint, а также самолет, который ранее использовался в интересах НАТО и боинг радиоразведки.

«Когда у Черного моря и Крыма собирается куча американских разведывательных самолетов, ничего хорошего обычно не происходит», — отметили авторы публикации.

В июне представители Министерства обороны России заявили о о том, что заметили значительное увеличение количества разведывательных беспилотников США над акваторией Черного моря. Тогда главе Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову поручили принять решение, как реагировать на такие провокации американских спецслужб.

Ранее сообщалось о том, что НАТО разместит на границе с Россией 5 тыс. военных. Войска альянса будут находиться в Финляндии, там создадут подштаб передовых сухопутных войск.