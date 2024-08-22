НАТО разместит на границе с Россией 5 тыс. солдат

НАТО собирается разместить на границе с Россией до 5 тыс. своих военнослужащих, сообщила газета Iltalehti со ссылкой на свои источники.

Речь идет о размещении в Финляндии, которая в апреле 2023 года стала членом Североатлантического альянса, бронетанковой бригады численностью от четырех до пяти тысяч солдат.

Отмечается, что подштаб передовых сухопутных войск альянса — многонациональных Сил быстрого реагирования НАТО (Forward Land Forces) — будет создан в финском Миккели. В состав подразделения войдут, по предварительной информации, шведские и норвежские военнослужащие. В распоряжении бригады будут бронетехника и вооружение, которое будет храниться в Финляндии.

Источник сообщил, что о решении создать штаб-квартиру НАТО в финском Миккели официально объявят в начале осени. В публикации отмечается, что военнослужащие будут проживать в специально созданных для них объектах в Ивало, Соданкюля и Рованиеми.

Накануне министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил, что, помимо Норвегии и Швеции, в переговорах по размещению на финской территории своих солдат участвовали другие страны. По словам Хяккянена, военнослужащие альянса не будут находиться в стране постоянно. Он отметил, что они будут принимать участие в совместных учениях.

Ранее сообщалось, что Украина срочно запросила у НАТО пожарную и санитарную технику.