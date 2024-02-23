Над Курской областью уничтожили два беспилотника

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении системами противовоздушной обороны (ПВО) двух украинских беспилотников. Информацию об этом оборонное ведомство опубликовало в пятницу, 23 февраля.

О том, что в небе над Курской областью сбиты БПЛА, сообщил также губернатор региона Роман Старовойт. Он напомнил гражданам правила безопасности при обнаружении дрона.

Старовойт призвал не приближаться к обломкам беспилотников, поскольку они могут взорваться. В случае, если объект был обнаружен на земле, необходимо обратиться по телефону 112.

Ранее украинский беспилотник был сбит на подлете к Курчатову, расположенном в Курской области. Власти региона сообщили, что Курская АЭС не пострадала.

Обстрелы приграничных территорий РФ со стороны Украины продолжаются с начала специальной военной операции. Чаще всего под удар попадают Белгородская, Курская и Брянская области. В этих регионах, а также в Крыму и Севастополе, установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Ранее мы сообщали, что забайкальские десантники FPV-дронами уничтожают технику и пехоту ВСУ у Часова Яра.