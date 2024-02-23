Российские войска активизировали наступление в сторону Славянска в ДНР, находящегося последние 10 лет под украинской оккупацией, проинформировали в Минобороны РФ.

Отмечается, что боевые расчеты ударных FPV-дронов десантных штурмовых групп ВС РФ из Забайкальского края с успехом уничтожают украинскую военную колесную технику вместе с личным составом ВСУ.

«Сбарражировав, расчет FPV-дрона точно поразил колёсную технику, не оставив националистам ни единого шанса на выживание», — заявили в Минобороны.

Кроме того, в районе Часова Яра был уничтожен пункт управления вражескими беспилотными летательными аппаратами, добавили в российском оборонном ведомстве.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее российский военкор Александр Сладков сообщил о следующих крупных целях ВС РФ после взятия Авдеевки, отметив Краматорск и Славянск.