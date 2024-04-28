Над несколькими регионами РФ за ночь сбили 17 дронов

Министерство обороны РФ сообщило о 17 сбитых за ночь дронах над четырьмя регионами страны.

Все объекты были сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО) над территориями Брянской, Курской, Калужской и Белгородской областей.

В Брянской области уничтожили девять БПЛА, в Курской и Калужской — три, в Белгородской — два.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать объекты на территории РФ с помощью беспилотников. В Брянской и Белгородской областях установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Такой же действует на территории Крыма и Севастополя.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее основные цели — денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью России вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее николаевское подполье сообщило об атаке со стороны ВС РФ на гостиницу, в которой располагались англоязычные наемники.