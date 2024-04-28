Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по отелю в Николаевской области, в котором располагались англоязычные наемники. Об этом он рассказал РИА Новости .

По словам Лебедева, ВС РФ также атаковали Судостроительный завод имени 61 коммунара. Еще один удар пришелся по яхт-клубу.

«Николаевцы сообщают, что взрывы видны в направлении завода имени 61 коммунара, где, по сведениям сопротивления, жили и тренировались морпехи. Также там происходила сборка водных дронов», — сказал Лебедев.

Координатор подполья отметил, что российская армия нанесла удар около 4:30. Позже произошли взрывы в районе речного порта Николаева. Лебедев рассказал, что около месяца назад там проводились разгрузочно-погрузочные работы. По его словам, очередь из грузовиков составляла более двух километров. Также в двух составах были примерно 20 цистерн с горюче-смазочными материалами.

Ранее Лебедев сообщил, что российские военные уничтожили уничтожила склад с бомбами на военном аэродроме в Николаевской области. По его словам, ВС РФ нанесли удар по объекту, на котором хранился боекомплект для авиации.

В российских СМИ часто появляется информация о том, что на Украине были ликвидированы наемники. Так, 27 апреля российский снайпер, участвовавший в боях за Светлодарскую теплоэлектростанцию (ТЭС), рассказал, что в зоне специальной военной операции были несколько темнокожих наемников из США.