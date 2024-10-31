Над освобожденной Кругляковкой в Харьковской области подняли флаг РФ

Министерство обороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Кругляковка в Харьковской области. Отмечается, что бойцы 2-й гвардейской мотострелковой таманской дивизии «Западной» группировки войск в честь этого водрузили российский флаг на телевышке.

На опубликованных Минобороны РФ кадрах видно, как военнослужащие с гордостью закрепляют флаг, символизируя контроль России над новой территорией.

Кругляковка расположена всего в 20 км южнее Купянска, к которому продолжают продвижение российские военнослужащие.

Купянск является важным транспортным узлом в Харьковской области. Бои за него начались 8 сентября. В конце июля и августе 2023 года российские силы начали наступление в районе от Купянска до Сватово.

Ранее сообщалось, что ВСУ бросили свои позиции в восточной части Курахова вместе с ранеными.