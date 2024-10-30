ВСУ бросили свои позиции в восточной части Курахова вместе с ранеными

Части украинской армии стали покидать город Курахово, который находится в Донецкой народной республике. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление представителей российских силовых структур.

По утверждению силовиков, некоторые подразделения начали уходить из Курахова. Они испытывают давление со стороны ВС РФ.

«Кураховский гарнизон противника не в лучшем положении. Сейчас часть сил отступили с позиций на Запорожском проспекте», - указали журналистам.

Украинские военнослужащие настолько поспешно уходят с занимаемой ими линии обороны, что зачастую бросают не только вооружения, но и своих раненых сослуживцев.

Ранее сообщалось, что по Курахову был нанесен авиаудар с применением бомбы ФАБ-3000. В результате было ликвидировано около полусотни операторов беспилотников, а также вооружение и техника.