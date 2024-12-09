Над сирийским посольством в Москве появится флаг оппозиции

Посольство Сирии в РФ установит над зданием флаг оппозиции. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщил ТАСС.

После исчезновения государственного флага Сирии со здания дипмиссии вечером 8 декабря, появилась информация о том, что на его место будет установлен флаг сирийской оппозиции. Источник ТАСС подтвердил, что установка нового флага произойдет в ближайшее время.

Ранее израильские войска впервые вышли за пределы буферной зоны на Голанских высотах у границы с Сирией.