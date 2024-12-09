NYT: Израиль впервые за 50 лет зашел на территорию Сирии за пределами Голан

Израильские войска вышли за пределы буферной зоны на Голанских высотах у границы с Сирией, что стало первым случаем «открытого вторжения» Израиля на сирийскую территорию после окончания Войны Судного дня 1973 года и подписания соглашения о прекращении огня в 1974 году, как сообщили два израильских представителя изданию The New York Times.

По данным газеты, израильские силы заняли гору Хермон с сирийской стороны границы и еще несколько объектов, которые считаются ключевыми для закрепления контроля над районом.

СМИ из Израиля и арабские источники уже сообщали об удержании горы Хермон израильской стороной после выводов сирийских войск.

Телеканал Al Arabiya ссылается на информацию от арабского источника, утверждающего, что Россия передала Израилю два объекта в провинции Даръа, прилегающей к буферной зоне, а также обсерваторию для наблюдений.

Издание Axios отмечало, что Израиль уведомил США о своих намерениях установить контроль в буферной зоне, подчеркнув, что это временная мера на несколько дней или недель, до стабилизации обстановки на границе.

Два израильских источника сообщили изданию, что также было передано предупреждение сирийским оппозиционным силам о том, что в случае приближения к границе, израильская армия предпримет действия.

Ранее востоковед Балмасов предположил, что Турция и Израиль могут вступить в борьбу за Сирию.