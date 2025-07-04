Надежда Савченко вышла на связь на фоне слухов о попадании в плен

Украинская летчица и бывший депутат Надежда Савченко вышла на связь, опровергнув информацию о плене. Соответствующее видео она выложила в запрещенной в РФ социальной сети.

В своем коротком видеообращении она подчеркнула, что чувствует себя хорошо.

«Не убили меня. Не в плену я. Свободна и жива», — сказала Савченко.

Информация о возможном пленении украинской летчицы появились после заявления украинского журналиста Всеволода Филимоненко. Именно он рассказал, что Надежда оказалась в российском плену. Кроме того, некоторые анонимные источники сообщили, что Савченко и вовсе погибла.

Поводом для слухов вокруг ее личности стало долгое отсутствие в публичном пространстве. Савченко очень редко появлялась в социальных сетях и комментировала какие-либо события.

Савченко 44 года. Она проходила службу в ВСУ, где являлась капитаном и штурманом-оператора вертолета Ми-24 третьего отдельного полка армейской авиации.

22 марта 2018 Савченко задержала Служба безопасности Украины (СБУ) в здании Верховной рады Украины по подозрению в подготовке государственного переворота и терактов. В результате судебного заседания 16 апреля 2019 года она была освобождена из-под стражи.

В 2019 году Савченко стала кандидатом на пост президента Украины. В своей предвыборной программе она объявила о намерении предоставить особый статус всем территориальным общинам страны для урегулирования ситуации в Донбассе.

Она также предложила отменить парламентскую неприкосновенность, внедрить механизм импичмента главы государства и подготовить новую Конституцию, учитывающую современные требования общества. Однако в феврале того же года при неясных обстоятельствах Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказала Савченко в регистрации в качестве кандидата на президентский пост.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опроверг слухи о своей смерти.