Надеждину грозит административная ответственность из-за невозврата пожертвований

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев сообщил, что на политика Бориса Надеждина могут составить протокол из-за невозврата денежных пожертвований на его избирательную кампанию.

Об этом Булаев сообщил во время заседания ЦИК в пятницу, 16 февраля. Он сообщил, что 8 февраля на избирательном счете Надеждина осталось более одного миллиона рублей во время рассмотрения вопроса о его регистрации кандидатом на должность президента РФ. После того, как дискуссия была завершена, на счете политика осталось пять тысяч рублей.

«Все остальные были сняты наличным способом, как я понимаю. При этом задолженность по возврату денег, неправомерно полученных — 1 миллион 125 тысяч 786 рублей», — сказал Булаев.

Он подчеркнул, что в течение 10 дней эти средства не были возвращены тем, кто совершил пожертвования. Булаев заявил, что ЦИК имеет право в связи с этим составить протокол об административном нарушении.

Надеждину 60 лет. Он является депутатом Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской области. Политик регистрировался кандидатом на должность президента России, выборы которого пройдут с 15 по 17 марта 2024 года, однако ЦИК отказал ему в регистрации.

Центризбирком определил, что доля недействительных подписей в поддержку Надеждина превысила допустимые значения. Депутат хотел оспорить это решение, подав два иска в Верховный суд. 15 февраля суд отклонил их.

Зарегистрированными кандидатами в президенты РФ являются действующий российский лидер Владимир Путин (самовыдвиженец), лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков, представитель от КПРФ Николай Харитонов.

Ранее мы сообщали, что в колонии скончался Алексей Навальный*.

*признан в России террористом и экстремистом