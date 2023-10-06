Надводные беспилотники ВСУ пытались атаковать Севастополь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе по отражению атак украинских беспилотных надводных катеров. Об этом он проинформировал горожан в своих соцсетях 6 октября.

Ранее в городе была объявлена воздушная тревога, а жители начали сообщать о громких звуках.

«Громкие звуки в районе Северного мола – это расчеты ППДО (противоподводно-диверсионного обеспечения. – Прим. ред.) Черноморского флота. По предварительной информации: отражают атаку двух безэкипажных морских катеров», – написал градоначальник.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в Белгородской области. По информации оборонного ведомства, в этом регионе были сбиты вражеские БПЛА. Также беспилотники были уничтожены в Курской области, а у берегов Черного моря ранее ликвидировали надводный украинский дрон.

В Севастополе с 31 июля 2022 года введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Власти города приняли решение о введении такого режима после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота в тот день.

«Желтый» уровень террористической опасности установлен и в Республике Крым, Белгородской, Брянской и Курской областях.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать объекты ВС РФ в России. Украинские военные используют беспилотники, артиллерию и минометы (в приграничных районах), а также ракеты. Ранее штаб ЧФ в Севастополе был атакован крылатой ракетой, в результате чего здания штаба было повреждено. По предварительным данным, ВСУ использовали дальнобойные ракеты Storm Shadow.