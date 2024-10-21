Наемники из Латинской Америки, которых Киев перебросил для усиления оборонительных позиций, обратились с просьбой о срочной эвакуации, сообщили РИА Новости бойцы российской группировки войск «Юг», ссылаясь на радиоперехваты.

Отмечается, что недавно наемнический отряд потерял Галиндеса Гуаманга Джеймса Арбея, который был ликвидирован в результате боевых действий. Иностранные военные отмечают, что это лишь одна из многих трудностей, с которыми им приходится сталкиваться.

Из радиопереговоров стало известно, что обстрелы со стороны ВС РФ, а также неблагоприятные погодные условия существенно ухудшают их боеспособность.

«Очень холодно. Мы на пределе. В общем, Гуай, нам нужна поддержка состава. Поддержка состава и посмотреть, как эвакуировать этого ущербного», — говорит в радиоперехвате один из наемников.

В своих сообщениях бойцы выражают озабоченность по поводу раненых товарищей и призывают к немедленной поддержке.

Ранее боец ВС РФ «Аид» сообщил о 14 тыс. боевиков ВСУ, воюющих под Курском.