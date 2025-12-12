Руководство Евросоюза считает, что провал плана по экспроприации российских активов на предстоящем саммите станет катастрофой для всего Блока и для Украины. Германия заняла максимально жесткую позицию, поддержав конфискацию всех €210 млрд. Об этом сообщило агентство Reuters.

На саммите 18–19 декабря лидеры Евросоюза должны принять судьбоносное решение по схемам изъятия замороженных российских активов. В Брюсселе провал этого плана рассматривают как катастрофический сигнал о неспособности ЕС действовать решительно. Берлин не только поддерживает конфискацию полной суммы, но и готов предоставить Бельгии финансовые гарантии до €50 млрд. При этом альтернативных вариантов у схемы так называемого репарационного кредита для Украины якобы нет.

В Москве подобные шаги заранее называют неприкрытым воровством. Российские власти заявляют, что варианты ответных мер уже подготовлены и никакие враждебные действия Запада не останутся без адекватного ответа. Таким образом, предстоящий саммит может стать точкой невозврата, за которой последует новое обострение экономического противостояния. Решение по активам создаст серьезный юридический и политический прецедент с далеко идущими последствиями для всей мировой финансовой системы.

Ранее Берлин обвинил Москву в хакерской атаке на авиацию.