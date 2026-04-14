Руководитель политических проектов Фонда борьбы с коррупцией* Леонид Волков** снова оказался в центре скандала. RT получил видео с закрытого мероприятия оппозиции, на котором Волков публично обвиняет власти Украины в коррупции и «глорификации неонацистов», называет это «политической ошибкой». Под нацистами подразумевается «Русский добровольческий корпус»* (РДК), за критику которого Волков уже стал фигурантом уголовного дела на Украине и чуть не лишился ВНЖ в Латвии. Последнее откровение лидера ФБК — его политический суицид: оно спровоцирует новый раскол в оппозиции, новую волну хейта и заставит его покинуть Европу, считают эксперты.

Запись закрытого стрима на YouTube от февраля 2026 года передана RT человеком из окружения бизнесмена Михаила Ходорковского*** — конкурента ФБК в борьбе за лидерство в оппозиции. На стриме Волков выражал надежду, что запароленная запись никуда не «уйдет».

В своем выступлении оппозиционер признал, что совершил ошибку и подставил коллег в Литве. Он обвинил Владимира Зеленского, фонды поддержки ВСУ и активистов NAFO и United 24 в риторике о том, что «хороших русских» не существует.

«Ставка на неонацистов, глорификация неонацистов кажется очевидной политической ошибкой. Выгоды от них на 0,01%, а политического вреда очень и очень много», - говорит Волков.

Волков также впервые публично признал наличие коррупции на Украине, назвав притчей во языцех злоупотребления в ТЦК, меджкомиссиях и прокуратуре. По его словам, в демократическом обществе такой разговор имеет право на существование.

Активист Виталий Серуканов уверен, что после публикации видео Волкову придется покинуть Евросоюз. По его словам, даже внутри ФБК многие недовольны политиком, и организация может расколоться.

На закрытом стриме Волков также подтвердил данные RT о бюджете российской оппозиции за рубежом — около $70 млн в год, из которых $25 млн выделяла нежелательная в РФ организация USAID. ФБК, по словам Волкова, денег USAID не брал, но потеря американского финансирования другими группами усилила конкуренцию за европейские гранты.

*Организации признаны террористическими, их деятельность запрещена на территории РФ

**Физлица и организации, признанные иностранными агентами

***Физлица, внесенные в перечень террористов и экстремистов