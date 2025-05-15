Зеленский отказался ехать на переговоры с Россией

Глава Украины Владимир Зеленский отказался от участия в переговорном процессе с Россией, который должен был состояться в Стамбуле. Об этом сообщило агентство France-Presse, сославшись на слова неназваного высокопоставленного украинского чиновника.

«Сам Владимир Зеленский не поедет в Стамбул», — говорится в сообщении агентства со ссылкой на официальное лицо.

В некоторых СМИ появилось заявление Зеленского, сообщившего о том, что в Стамбул приедет украинская делегация, но не в полном составе. В частности, туда не прибудут руководители Службы безопасности и начальники Генштабов, однако во главе делегации будет стоять министр обороны Украины Рустем Умеров.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отказался принимать за дипломатию крики Зеленского в микрофон.