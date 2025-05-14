Песков объяснил выбор даты для старта переговоров в Стамбуле
Песков: дату начала переговоров в Стамбуле выбрал лично президент Путин
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Дату начала переговоров с Украиной на территории Турции определил российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его слова привело РИА Новости.
Журналист Павел Зарубин задал вопрос, почему именно 15 мая было выбрано в качестве начальной даты для переговоров в Стамбуле с представителями Украины.
«Так решил президент», — ответил ему Песков.
Ранее пресс-секретарь Путина отказался разглашать состав российской делегации, которая отправится на переговоры в Турцию. По его словам, это будет сделано только после соответствующего распоряжения главы государства.