Песков объяснил выбор даты для старта переговоров в Стамбуле

Дату начала переговоров с Украиной на территории Турции определил российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его слова привело РИА Новости.

Журналист Павел Зарубин задал вопрос, почему именно 15 мая было выбрано в качестве начальной даты для переговоров в Стамбуле с представителями Украины.

«Так решил президент», — ответил ему Песков.

Ранее пресс-секретарь Путина отказался разглашать состав российской делегации, которая отправится на переговоры в Турцию. По его словам, это будет сделано только после соответствующего распоряжения главы государства.