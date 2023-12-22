Накажут всех: что ждет украинцев, уехавших за границу

В интервью одному из украинских изданий советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк рассказал о том, что ждет украинцев, которые уехали за границу, скрываясь от мобилизации в стране.

По словам Подоляка, их надо лишить и пособий, и видов на жительство, и после этого граждане страны должны вернуться и защищать свою Родину. Для этого необходимо начинать проводить консультации с другими странами, в которых сейчас находятся сбежавшие с Украины мужчины.

Всех, по мнению Подоляка, надо уровнять, чтобы и те, кто остался Родину защищать, и те, кто попытался сбежать, оказались в равных условиях.