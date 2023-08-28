«Наладить многополярный мир»: политолог предположил, какие поездки запланировал Путин на осень

Президент России Владимир Путин запланировал на осень несколько зарубежных поездок, сообщает ТАСС . Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Подробностей грядущих визитов в Кремле не раскрыли, однако политологи уже сейчас могут предположить, о чем может идти речь.

Как говорит аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин, российский лидер наметит свои поездки, отталкиваясь от возможного расширения БРИКС.

«Сейчас происходят глобальные процессы, которые связаны с формированием многополярного мира. И ближайшие визиты Владимира Владимировича за рубеж будут отталкиваться именно от этого», — выражает уверенность Колчин в разговоре с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, это могут быть как страны Африки, так и Азии, Латинской Америки или других регионов, где стремятся к сотрудничеству именно в рамках БРИКС и других ведущих международных организаций. Также возможен визит в Турцию: Анкара пытается сделать все возможное для этого, продолжает Петр.

«Эрдоган (Президент Турции Реджеп Тайип — Прим. ред.) понимает, что его заигрывание с Киевом разрушает его дипломатические позиции. Он пытается восстановить свою репутацию переговорщика и удержать нейтральное положение, чтобы получать дополнительные доходы вроде параллельного импорта», — считает политолог.

Не исключает наш собеседник визитов Путина и в страны СНГ для расширения экономических, политических и дипломатических процессов на постсоветском пространстве.

Ранее Песков ответил на вопрос о перспективах трехсторонней зерновой сделки.