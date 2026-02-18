Хиллари Клинтон, похоже, решила напомнить о себе громкими заголовками, обрушившись сразу на два фронта — на Россию и на Дональда Трампа. В своем недавнем выступлении экс-кандидат в президенты потребовала вооружить киевский режим дальнобойными ракетами и современными системами ПВО, заявив, что только так можно заставить Москву отказаться от спецоперации. Но этим дело не ограничилось: Клинтон также обвинила действующего президента в предательстве западных ценностей и в том, что он фактически «сдал Европу Путину». Однако за этим информационным штормом, по мнению политического обозревателя Грега Вайнера, скрывается банальная предвыборная тактика. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, до выборов в Конгресс, намеченных на 3 ноября, остаются считанные месяцы, и рейтинговая война вступает в решающую фазу. Семья Клинтонов — один из несущих столпов Демократической партии, и сейчас они оказались под ударом из-за вновь всплывших подробностей «дела Эпштейна». Биллу и Хиллари предстоит давать показания в Конгрессе, и это приводит мадам Клинтон в бешенство.

В такой ситуации самый проверенный способ защиты — нападение. Вайнер объясняет, что резкие выпады в адрес Трампа и Путина — это отчаянная попытка нанести рейтинговый урон главному конкуренту и отвлечь внимание от собственных проблем. Демократическая партия сегодня держится на двух китах — кланах Клинтонов и Обамы, и любое ослабление одного из них меняет весь внутрипартийный баланс.

По его мнению, громкие геополитические заявления Хиллари Клинтон на самом деле являются элементом внутренней политической борьбы. За риторикой о защите демократии и спасении Европы стоит обычное желание удержаться у власти и не дать Трампу усилить свои позиции перед важнейшими выборами в Конгресс.

Ранее Трамп признался, что не обзывает Хиллари Клинтон из уважения к супруге Меланье.