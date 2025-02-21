С вечера 21 февраля Владимир Зеленский, глава киевского режима, провел телефонные переговоры с шестью европейскими лидерами. Итоги каждой беседы он публиковал в своем Телеграм-канале.

Переговоры с союзниками Зеленский провел на фоне заявления президента США Дональда Трампа по поводу вероятности провести переговоры по завершению украинского конфликта без него. Утром в пятницу, 21 февраля, стало известно, что в разговоре с журналистами глава Белого дома признался, что присутствие президента Украины на переговорах с Россией не является важным, а сам он — бессмысленный.

«Предметный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Провел хороший разговор с Премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем… Провел телефонный разговор с президентом Чехии Петром Павелом… Провел разговор с Президентом Польши Анджеем Дудой… Провел хороший разговор с Премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном… Пообщался с Премьер-министром Словении Робертом Голобом… „, — написал Зеленский.

Напомним, 12 февраля состоялся полуторачасовой телефонный разговор между лидерами России и США. Уже шесть дней спустя в Саудовской Аравии состоялась встреча российской и американской делегаций. Как позже сообщил президент России, главной целью прошедшего в Эр-Рияде диалога являлось налаживание отношений между странами, которые оказывают влияние на мировую повестку.

Остался удовлетворен минувшим разговором и Трамп. На встрече с губернаторами американских штатов он заявил об «очень хорошем» диалоге с президентом России, но при этом высказал сожаление из-за итогов общения с украинской стороны.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Владимира Зеленского от критических высказываний в адрес Дональда Трампа, отметив, что они впоследствии негативно скажутся на отношениях с Белым домом.