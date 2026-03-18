Народ против элит: эксперт назвал главных преемников Трампа на выборах

Борьба за будущее Америки начнется задолго до следующих выборов, и, по мнению политолога Генри Сардаряна, главными претендентами на пост главы Белого дома станут два человека из нынешней команды Трампа. Речь идет о вице-президенте Джей Ди Вэнсе и госсекретаре Марко Рубио, за которыми уже сейчас выстраиваются серьезные группы поддержки. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что у Рубио позиции выглядят мощно: за него и сам Трамп, и та часть вашингтонской бюрократии, которая привыкла влиять на политику из тени. Это ставка на системность, традиционные элиты и продолжение курса, понятного истеблишменту. Но у этого тандема есть уязвимое место — народная любовь. Вэнс, напротив, опирается на тех, кто привел Трампа к победе: простых избирателей, уставших от бесконечных войн и обещаний. Именно эта часть трампистов сейчас разочарована своим лидером, который, по их мнению, слишком быстро забыл предвыборные лозунги. И Вэнс для них — последняя надежда вернуть в политику повестку мира и защиты национальных интересов без оглядки на глобальные авантюры.

По мнению эксперта, схватка обещает быть жесткой: с одной стороны — бюрократическая машина и личное благословение действующего президента, с другой — живая энергия протестного электората, который уже однажды перевернул шахматную доску. Америка снова стоит перед выбором: кого слушать — башни из слоновой кости или голоса с заводских окраин.

Ранее политолог Вайнер заявил, что Рубио в Мюнхене «приземлил» конфликт США и Европы и запустил свою президентскую кампанию.