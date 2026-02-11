Российская дипломатия вновь указывает на тревожный разрыв между договоренностями и реальной политикой Запада. Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил сожаление в связи с тем, что США систематически отходят от договоренностей, достигнутых на встречах в Анкоридже. Вместо следования духу диалога Вашингтон продолжает наращивать санкционное давление, преследовать российские нефтяные танкеры и оказывать влияние на торговых партнеров Москвы, что прямо противоречит, по мнению России, нормам международного морского права. Как объясняет генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, такая позиция США не случайна. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, она отражает глубоко укоренившуюся в западной политике тактику, которую в Москве давно воспринимают как недобросовестную: сначала вести переговоры, а затем делать вид, что «ни о чем не договаривались». Это поведение лишь укрепляет в российском руководстве убежденность в том, что доверять устным обещаниям и дипломатическим протоколам Запада нельзя, и подтверждает необходимость полагаться на другие, более веские аргументы.

Политолог отметил, что последствия этого кризиса доверия уже очевидны. Россия отказывается строить дальнейшую внешнюю политику на хрупкой основе западных гарантий. Вместо этого, как отмечает эксперт, в Москве принято консенсусное решение сосредоточить усилия на достижении конкретных, осязаемых результатов «на поле боя» — имея в виду не только военную сферу, но и всю совокупность экономического, технологического и геополитического противостояния. Это означает переход к жесткой, неприкрытой конкуренции, где силовые и экономические рычаги будут играть первостепенную роль, а дипломатия останется в основном для фиксации уже свершившихся фактов.

По его мнению, анкориджские договоренности можно считать окончательно исчерпанным этапом. Итогом стал не просто очередной дипломатический инцидент, а фундаментальный пересмотр Россией подходов к взаимодействию с США. Вера в возможность конструктивных сделок уступила место прагматичной стратегии, основанной на принципе «дела говорят громче слов». Это ведет к дальнейшей поляризации миропорядка, где правила будут устанавливаться не за столом переговоров, а в ходе прямого противоборства, где решающим аргументом становится реальная сила и устойчивость каждой из сторон.

Ранее Трамп раскрыл детали завершения затянувшегося конфликта.