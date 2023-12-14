«Народный политик, который не стесняется говорить о проблемах»: о чем скажет Путин на прямой линии
Политолог Туманян: Владимир Путин перечислит меры поддержки для бойцов СВО
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Традиционная прямая линия президента в этом году проходит в прямом эфире. Она совмещена с большой пресс-конференцией. Мероприятие само по себе приковывает внимание не только внутренней российской аудитории, но и всего международного сообщества.
Зарубежные политические круги внимательно следят за заявлениями Владимира Путина и пытаются уловить сигналы президента, считает политолог, куратор экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян.
«Глава государства обратит большое внимание на ход СВО и различные аспекты спецоперации. Обязательно затронет вопросы социального обеспечения и социальных гарантий для военнослужащих и их семей», — предположил наш собеседник.
По мнению Туманяна, в аудитории поднимут вопросы экономики и экономического роста, который мы имеем, несмотря на глобальную санкционную политику западных стран. Отдельное внимание будет уделено вопросам сотрудничества с дружественными странами.
«Глава государства, скорее всего, будет говорить о достигнутых успехах и перспективах. Президент всегда вникает в суть проблем рядовых граждан и дает поручения ответственным структурам для их оперативного решения. А заявления президента зависят от полученных вопросов. Владимир Путин — народный политик, который не стесняется не только говорить о проблемах, но и решать их», — выразил уверенность Туманян в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
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