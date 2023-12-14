«Народный политик, который не стесняется говорить о проблемах»: о чем скажет Путин на прямой линии

«Глава государства, скорее всего, будет говорить о достигнутых успехах и перспективах. Президент всегда вникает в суть проблем рядовых граждан и дает поручения ответственным структурам для их оперативного решения. А заявления президента зависят от полученных вопросов. Владимир Путин — народный политик, который не стесняется не только говорить о проблемах, но и решать их», — выразил уверенность Туманян в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».