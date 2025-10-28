«Нарушены все договоренности». Израиль нанес новые удары по Газе: что известно о причинах эскалации

Израиль возобновил масштабные авиаудары по сектору Газа. Решение о силовом ответе премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял после обстрела израильских военных и скандала с останками погибшего заложника. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение о нанесении мощных ударов по сектору Газа. Это решение стало результатом экстренных консультаций с военным командованием на фоне резкой эскалации напряженности.

Поводом для силового ответа послужило нарушение режима прекращения огня со стороны палестинских радикалов. Вооруженные группировки обстреляли израильских военных в районе Рафаха на юге сектора Газа. Параллельно разразился дипломатический скандал. Израильские судмедэксперты установили, что переданные ранее останки заложника оказались частью тела, возвращенного почти два года назад. Власти страны обвинили движение ХАМАС в прямом обмане и несоблюдении договоренностей.

Ранее сообщалось о том, что Президент Трамп объявил о запуске второго этапа мирного плана для Газы.