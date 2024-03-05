Нарышкин назвал смерть Навального естественной

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин высказался о смерти Алексея Навального*. Он считает, что смерть оппозиционного политика произошла естественным образом.

В интервью «Соловьев Live» Нарышкин ответил на вопрос о том, причастен ли кто-либо к смерти Навального. В частности журналистов интересовало, замешаны ли в этом агенты с Запада.

«Я не думаю, что это какой-то специальный замысел, но, к сожалению, люди имеют особенность: рано или поздно жизнь заканчивается, умирают. Скончался Навальный своей смертью, да», — ответил директор СВР.

По словам Нарышкина, на Западе лишь нашли повод устроить скандал с помощью «сатанинских плясок» вокруг Навального.

Напомним, что Алексей Навальный умер 16 февраля в ямальской колонии. По предварительной версии, у него оторвался тромб. Политику было 47 лет.

Ранее сообщалось, что тело Навального передали его матери.

*признан иноагентом, террористом и экстремистом