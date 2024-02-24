Baza: тело Навального* передано его матери

Как передает Baza, об этом сообщила в соцсети X (ранее Twitter) пресс-секретарь блогера Алексея Навального, иноагент Кира Ярмыш.

«Пока Людмила Ивановна (мать Алексея Навального - прим.ред.) в Салехарде», — сообщила Ярмыш*.

По ее словам, теперь решается вопрос о назначении даты и места похорон Навального.

Ранее мы писали, что американский обозреватель Такер Карлсон назвал идиотами тех, кто считает, что к смерти Навального причастен Кремль.

Напомним, навальный скончался 16 февраля в колонии Полярный волк на Ямале. Предварительно, причиной смерти блогера стал оторвавшийся тромб.

* - признан Минюстом РФ иноагентом и экстремистом