Нарышкин заявил, что Москва ждала обмена заключенными больше полутора лет

Россия ждала обмена заключенными со странами НАТО год и семь месяцев, заявил РИА Новости директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Он отметил, что для службы это стало знаковым событием.

1 августа в Россию были возвращены восемь россиян, находившихся в заключении на Западе. На родину вернулись Вадим Соколов (Красиков), Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Владислав Клюшин, Михаил Микушин, Роман Селезнев. В свою очередь, на Запад отправились осужденные в РФ иностранцы и российские оппозиционеры.

Освобожденных россиян у трапа самолета встречал президент РФ Владимир Путин.

На Западе сделка по обмену заключенными получила разноречивые оценки. Так, кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал ее очередной победой Путина.