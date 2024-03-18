Нарышкин заявил, что передача Крыма в состав Украины является ошибкой Хрущева

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин прокомментировал события 1954-го года, когда Крым и Севастополь были переданы по указу Никиты Хрущева в состав украинской СССР.

На круглом столе по случаю 10-летней годовщины вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ Нарышкин заявил, что тогда Хрущев совершил ошибку.

18 марта жители полуострова отмечают важную дату — День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Исторический момент произошел в 2014-м году, когда на Украине начался Майдан. Тогда же крымчане и севастопольцы отказались быть зависимыми от западных кураторов и выразили желание навсегда стать частью российского государства. По итогам референдума большая часть крымчан и жителей Севастополя проголосовала за вхождение в состав РФ.

«Едва ли он мог отдавать себе отчет, к чему в конечном счете приведет формальная передача Крыма в состав Украинской Советской Социалистической республики в качестве своего рода подарка к 300-летнему юбилею Переяславской рады», — сказал Нарышкин.

Он отметил, что такой шаг Хрущева противоречил реальным намерениям жителей Крыма.

Ранее мы сообщали, что турецкий аналитик Унвер Сель призвал Киев навсегда забыть о планах вернуть Крым в состав Украины.