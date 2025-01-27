Нарышкин: Западу не удастся сорвать празднование юбилея великой Победы

Запад намерен сорвать участие глав разных стран в праздновании 80-летия Победы в Москве. Такое заявление в интервью РИА Новости сделал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Власти западных стран осознают, что если им удастся реализовать задуманное, то это будет еще один шаг к изоляции России на международной арене. Срыв празднования юбилея великой Победы является приоритетной задачей МИД и спецслужб западных стран, отметил Нарышкин.

«И надо сказать, что вот это направление деятельности, вот эти попытки являются одним из приоритетов внешнеполитических ведомств и специальных служб западных стран», — сказал директор СВР.

Однако он подчеркнул, что им этого не добиться.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, будет ли посол Израиля участвовать в московском параде Победы.