«Нас ждут тяжелые дни»: Израиль готовится к затяжной войне с Ираном

«Нас ожидают сложные времена»: Израиль готовится к продолжительному конфликту с Ираном. Об этом сообщил генерал Эяль Замир, занимающий должность начальника Генерального штаба Армии обороны Израиля, в интервью The Financial Times.

Замир сообщил, что предстоит масштабная и трудная операция против Ирана, хотя ранее были нанесены успешные удары по ракетным объектам и уничтожено военное руководство.

«Кампания еще не окончена, нас ждут тяжелые дни», — заявил он.

Замир утверждает, что Иран создал вокруг Израиля «огненное кольцо» с помощью сети подконтрольных организаций и ракетных систем. Кроме того, Исламская республика активно продолжает развивать свою ядерную программу.

Израильские военные должны действовать на опережение, чтобы предотвратить потенциальную опасность, которая может угрожать существованию, — подчеркнул он.

По мнению Замира, Иран готовит план по его уничтожению, и это представляет серьёзную угрозу для безопасности страны.

Ранее в КСИР сообщили, что целью атаки стал крупный международный морской порт, являющийся одним из ключевых в Израиле.