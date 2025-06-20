Ракетный ад начался в Израиле: Иран наносит удар за ударом

Пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) сообщила , что иранские силы нанесли ракетный удар по израильской Хайфе. В КСИР сообщили, что целью атаки стал крупный международный морской порт, являющийся одним из ключевых в Израиле.

Пресс-служба также отметила, что еще одна ракета поразила здание израильского Министерства внутренних дел. Удар по Министерству внутренних дел Израиля стал отв на нападение на здание Службы внутренней безопасности в Тегеране, как указано в сообщении. Ранее, 15 июня, израильские военные атаковали одно из зданий Министерства иностранных дел Ирана.

Помимо этого, ракеты достигли города Ашкелон на юге Израиля, а также полевых вещательных штабов 14-го канала в Хайфе. В КСИР уточнили, что для удара использовались ракеты «Седжил-3». Тегеран также осуществил атаку на офис американской корпорации Microsoft, расположенный в Беэр-Шеве.

Ранее в Сети появились спутниковые снимки разрушенного иранского реактора в Араке.