«Наша победа обязательно будет»: может ли СВО скоро закончиться на фоне конфликта в Израиле

Не секрет, что во многом Украина может продолжать участие в специальной военной операции (СВО) исключительно благодаря материальной поддержке западных партнеров. Поэтому когда вспыхнул конфликт в Израиле, в обществе заговорили о скором поражении Киева и окончании СВО, так как все внимание теперь будет приковано к Ближнему Востоку.

Однако как отметил политолог Алексей Ванифатов, ожидать быстрого окончания СВО по этой причине не приходится.

«Израиль, конечно, исторически ближе США, чем Украина, и Вашингтон в первую очередь будет стремиться закрыть все потребности Израиля в вооружении, оставив поставки оружия киевскому режиму на второй план, но так или иначе эти поставки продолжатся, а значит, и боевые действия будут идти», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Тем не менее, политолог добавил, что на фоне ухудшения погодных условий и окончательного провала украинского контрнаступления западные страны будут подталкивать Киев к мирным переговорам.

«Во время этих самых переговоров будет накапливаться оружие, чтобы весной началось новое контрнаступление украинских боевиков. Но за последнее время Запад показал себя как силу, нарушающую свои обязательства, и наша страна не пойдет на диалог, который не приведет к полному достижению целей СВО. Наша победа обязательно будет, но за нее еще придется побороться», — подытожил собеседник.

Ранее выяснилось, на какой отчаянный шаг может пойти Зеленский, чтобы вернуть внимание к Украине.