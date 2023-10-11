Ракеты в сторону Польши: на какой отчаянный шаг может пойти Зеленский, чтобы вернуть внимание к Украине

Резко вспыхнувший конфликт на Ближнем Востоке перетянул на себя все внимание мирового сообщества. Во властных структурах США уже звучат призывы перенаправить деньги, предназначенные Киеву, на поддержку Израиля.

В то же время, отметил политолог, социолог и журналист Михаэлис Галицкий, продолжать противостояние с Россией для президента Украины Владимира Зеленского и его команды — вполне выгодно.

«Сократится помощь из США и Европы, но украинским коррупционерам всегда все мало и мало, им нужно продолжать полную мобилизацию, потому что погибших солдат они признают без вести пропавшими, а пособия, которые полагались их родственникам, кладут в свой карман», — уточнил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако чтобы был повод продолжать мобилизацию и получать финансирование от западных стран, подчеркнул собеседник, должно случиться нечто опасное. Поэтому Зеленский может пойти на провокации.

«Они могут что-то взорвать, ударить по жилым секторам и преподнести это как атаку со стороны РФ или теракт какой-нибудь. Также могут запустить несколько ракет в сторону Польши или Румынии, Молдавии, чтобы показать, что опасность висит над Европой, и только Украина противостоит ей из последних сил», — отметил политолог.

Однако чтобы был повод продолжать мобилизацию и получать финансирование от западных стран, подчеркнул собеседник, должно случиться нечто опасное. Поэтому Зеленский может пойти на провокации.

«Продолжатся лозунги вроде «За страну треба помирати», будет призыв. Мобилизованных будут утилизировать, вписывать их в список без вести пропавших, а пособия забирать. По-другому быть не может, когда коррупция — традиционная составляющая страны, я бы даже сказал, что-то неотъемлемое», — подытожил собеседник.

Ранее мы рассказывали, что смена одежды Зеленским выдает в нем волнение.