«Наслаждение военным психозом»: в МИД ответили на угрозы Бельгии стереть Москву

В МИД России охарактеризовали ответ Бельгии на испытания ракеты «Буревестник» как «наслаждение военным психозом», подчеркнув, что настоящие специалисты правильно поняли демонстрацию российской военной мощи. Об этом пишет РБК.

Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что Западная Европа погрузилась в атмосферу военного психоза, наслаждаясь ею. Такой оценкой в МИД сопроводили реакцию Бельгии на российские испытания ракеты «Буревестник».

Поводом стало заявление бельгийского министра обороны Тео Франкена, пригрозившего стереть Москву с лица земли в случае применения Россией ракет против Брюсселя. Грушко назвал эти слова пустой риторикой, указав на последовавшие официальные коррективы формулировок. При этом дипломат подчеркнул, что профессионалы в странах НАТО правильно восприняли сигнал российских испытаний «Буревестника» и «Посейдона» — как подтверждение наличия у России всех необходимых средств, возможностей и политической воли для защиты своей безопасности.

Ранее сообщалось о том, что в США признали российскую ракету «Буревестник» угрозой для системы ПРО.