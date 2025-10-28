«Буревестник» против «Золотого купола»: почему американская ПРО не сможет его остановить

Американские СМИ признали российскую крылатую ракету «Буревестник» серьезной угрозой для перспективной системы ПРО США «Золотой купол». По данным издания, низкая высота полета ракеты делает ее практически неуязвимой. Об этом пишет Wall Street Journal.

По мнению аналитиков Wall Street Journal, «Буревестник» благодаря своему уникальному профилю полета способен обойти защиту «Золотого купола». Эта система ПРО, разрабатываемая для перехвата межконтинентальных баллистических ракет на высокой траектории, может оказаться бесполезной против низколетящих целей. Ключевой проблемой является обнаружение.

В издательстве указывают, что сложность заключается в неизвестной скорости и маневренности «Буревестника». Теоретически его запуск можно засечь, но для этого потребуются космические системы слежения, ориентированные на радиоактивный след ядерной двигательной установки. Такая технологическая особенность кардинально меняет расклад сил.

Ранее сообщалось о том, что ракетный комплекс «Орешник», размещенный в Белоруссии, заступит на боевое дежурство уже в декабре текущего года.