Насри обогнал Насраллу на выборах президента Гондураса

По итогам подсчетов голосов Асфура набрал 40,3% голосов, опередив своего главного оппонента, который получил 39,5%. Разница между кандидатами составила менее 1%.

По информации телеканала, на победу Насри могли повлиять слова президента США Дональда Трампа, который публично одобрил его кандидатуру на пост президента Гондураса.

Накануне глава Белого заявил, что, если Асфура не победит, Вашингтон перестанет оказывать финансовую поддержку Гондурасу, так как, по его мнению, деньги идут «в пустоту».

Кроме того, когда процесс подсчета голосов затянулся на несколько дней из-за технических неполадок и обвинений в фальсификациях, Трамп пригрозил Гондурасу «адской расплатой», если избирательная комиссия не завершит свою работу.

