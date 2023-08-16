«Наступление выдохлось»: стало известно, почему солдаты ВСУ отказываются идти в бой

Два из трех аэромобильных батальона ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния отказались участвовать в наступательных действиях в направлении наших позиций. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, речь о более чем 500 человек, которые «устали видеть смерти своих сослуживцев и не хотят быть пушечным мясом».

Политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров заявил, что еще нужно убедиться, что эта информация соответствует действительности. Не исключено, что таким образом украинская пропаганда пытается усыпить бдительность ВС РФ.

«Но в любом случае перед нами лишнее подтверждение правоты министра обороны России Сергея Шойгу — вчера он заявил об исчерпании ресурсов стратегического наступления ВСУ», — отметил Сипров в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, когда батальоны отказались идти в атаку, практически в первые же часы стала появляться информация о высоких потерях в бригаде и отсутствии результата от ее атак.

«И эта информация достоверна. То есть, сейчас можно говорить о том, что наступление противника выдохлось. Естественно, в такой ситуации боевой дух и дисциплина в войсках падают. Причина проста – солдаты теряют веру в успех так широко разрекламированного «контрнаступа». На деле он превратился в бесконечную череду бесполезных атак с огромными и бессмысленными потерями», — уточнил собеседник.

Однако, дополнил Сипров, отказ идти в атаку — это не массовая сдача в плен, не разворот штыков против киевской хунты и не развал фронта. Это всего лишь бунт двух батальонов, который будет крайне жестоко подавлен — ресурсы для этого у режима Зеленского пока есть.

«Неоднократно сообщалось, что за спиной наступающих подразделений ВСУ стоят заградотряды, укомплектованные радикальными националистами. Скорее всего, уже сегодня противник перейдет на этом участке к обороне и прекратит атаки. Высокие потери, отсутствие резервов и падение дисциплины вынудят ВСУ в ближайшие дни свернуть наступление на всем южном участке фронта», — добавил политолог.

А вот переход российских военных в стратегическое наступление и его успешное развитие действительно могут спровоцировать обвальное разложение в рядах ВСУ, подытожил эксперт.

Ранее мы сообщали, что в руководстве Украины возникли разногласия по поводу контрнаступления.